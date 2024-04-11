Мишустин заявил, что маткапитал можно будет потратить на реконструкцию таунхауса

Правительство России утвердило постановление, согласно которому маткапитал можно будет потратить на реконструкцию таунхауса.

«Постановление подписано. Теперь можно будет направить такие средства на реконструкцию дома так называемой блокированной застройки. Или, как чаще его называют, таунхауса», — цитирует премьер-министра России Михаила Мишустина ТАСС.

В начале марта представители трёх думских фракций подготовили законопроект о повышении размера материнского капитала до 1 млн рублей на второго и третьего ребёнка.

Президент России Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала минимум до 2030 года.