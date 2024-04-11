Мишустин заявил, что маткапитал можно будет потратить на реконструкцию таунхауса
- РИА Новости
«Постановление подписано. Теперь можно будет направить такие средства на реконструкцию дома так называемой блокированной застройки. Или, как чаще его называют, таунхауса», — цитирует премьер-министра России Михаила Мишустина ТАСС.
В начале марта представители трёх думских фракций подготовили законопроект о повышении размера материнского капитала до 1 млн рублей на второго и третьего ребёнка.
Президент России Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала минимум до 2030 года.