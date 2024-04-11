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Мишустин заявил, что маткапитал можно будет потратить на реконструкцию таунхауса

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Правительство России утвердило постановление, согласно которому маткапитал можно будет потратить на реконструкцию таунхауса.
Мишустин заявил, что маткапитал можно будет потратить на реконструкцию таунхауса
  • РИА Новости

«Постановление подписано. Теперь можно будет направить такие средства на реконструкцию дома так называемой блокированной застройки. Или, как чаще его называют, таунхауса», — цитирует премьер-министра России Михаила Мишустина ТАСС.

В начале марта представители трёх думских фракций подготовили законопроект о повышении размера материнского капитала до 1 млн рублей на второго и третьего ребёнка.

Президент России Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала минимум до 2030 года.

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