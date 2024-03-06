RT в Telegram
Подпишись

Три фракции Госдумы предлагают повысить сумму маткапитала до 1 млн рублей

Короткая ссылка
Представители трёх думских фракций подготовили законопроект о повышении размера материнского капитала до 1 млн рублей на второго и третьего ребёнка.

Об этом в своём Telegram-канале написал председатель комитета ГД по труду и член фракции либерал-демократов Ярослав Нилов.

По его словам, инициатива является межфракционной, и её подписали депутаты ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России — За правду».

Ранее в Госдуму был внесён проект о бессрочном действии программы материнского капитала.

Также президент России Владимир Путин объявил о запуске новой национальной программы «Семья».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить