Три фракции Госдумы предлагают повысить сумму маткапитала до 1 млн рублей

Представители трёх думских фракций подготовили законопроект о повышении размера материнского капитала до 1 млн рублей на второго и третьего ребёнка.

Об этом в своём Telegram-канале написал председатель комитета ГД по труду и член фракции либерал-демократов Ярослав Нилов.

По его словам, инициатива является межфракционной, и её подписали депутаты ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России — За правду».

Ранее в Госдуму был внесён проект о бессрочном действии программы материнского капитала.

Также президент России Владимир Путин объявил о запуске новой национальной программы «Семья».