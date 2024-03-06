Три фракции Госдумы предлагают повысить сумму маткапитала до 1 млн рублей
Об этом в своём Telegram-канале написал председатель комитета ГД по труду и член фракции либерал-демократов Ярослав Нилов.
По его словам, инициатива является межфракционной, и её подписали депутаты ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России — За правду».
Ранее в Госдуму был внесён проект о бессрочном действии программы материнского капитала.
Также президент России Владимир Путин объявил о запуске новой национальной программы «Семья».