В Госдуму внесён проект о бессрочном действии программы материнского капитала
В Госдуму внесён законопроект, согласно которому программа материнского капитала может стать бессрочной.
- РИА Новости
Отмечается, что инициаторами стали депутаты Государственной думы Нина Останина, Ярослав Нилов, Николай Коломейцев, Яна Лантратова.
Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала минимум до 2030 года.
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