Президент России Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала минимум до 2030 года.

Об этом он заявил в послании Федеральному собранию.

Он напомнил, что в настоящее время семья при рождении первенца получает право на выплату в размере 630 тыс. рублей, а при рождении второго ребёнка — ещё на 202 тыс. рублей.

«Размер материнского капитала регулярно индексируется, программа материнского капитала действует у нас до начала 2026 года. Предлагаю также продлить её как минимум до 2030-го», — заявил Путин.

Также Путин объявил о запуске нового национального проекта «Семья».