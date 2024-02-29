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Путин предложил продлить программу материнского капитала минимум до 2030 года

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Президент России Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала минимум до 2030 года.
Путин предложил продлить программу материнского капитала минимум до 2030 года
  • AP
  • © Gavriil Grigorov, Sputnik

Об этом он заявил в послании Федеральному собранию.

Он напомнил, что в настоящее время семья при рождении первенца получает право на выплату в размере 630 тыс. рублей, а при рождении второго ребёнка — ещё на 202 тыс. рублей.

«Размер материнского капитала регулярно индексируется, программа материнского капитала действует у нас до начала 2026 года. Предлагаю также продлить её как минимум до 2030-го», — заявил Путин.

Также Путин объявил о запуске нового национального проекта «Семья».

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