В Госдуме предложили упростить покупку жилья за маткапитал в малых поселениях

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила разрешить семьям в малых населённых пунктах тратить средства материнского капитала на приобретение жилья без ожидания трёх лет. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметила, что средства материнского капитала могут быть потрачены только по истечении трёх лет со дня рождения ребёнка. В ряде случаев маткапитал может быть использован сразу после рождения ребёнка, например при уплате ипотечного кредита.

При этом она добавила, что в малых населённых пунктах, а также в удалённых районах сельской местности зачастую отсутствуют выгодные и актуальные предложения по ипотечным продуктам. Кроме того, стоимость жилья в таких населённых пунктах является невысокой, что позволяет приобрести жилое помещение с использованием средств материнского капитала, но без привлечения ипотечного кредита.

Депутат добавила, что по действующим условиям семьи в малонаселённых пунктах вынуждены ожидать три года с момента рождения ребёнка, не имея возможности улучшить свои жилищные условия. Это приводит к дополнительному оттоку молодых семей из малонаселённых пунктов, считает она.

Кроме того, действующие правила распоряжения средствами материнского капитала вынуждают семьи с детьми брать ипотечные кредиты даже в тех случаях, когда семья в них не нуждается и может улучшить жилищные условия за счёт собственных накоплений и средств материнского капитала, отметила Лантратова.

«С учётом вышеизложенного представляется возможным разрешить использование средств материнского капитала на улучшение жилищных условий с момента рождения ребёнка для семей, которые проживают в населённых пунктах с населением до 50 тыс. человек. Таким образом удастся повысить качество жизни семей с детьми в малых населённых пунктах», — говорится в тексте обращения.

Ранее президент России Владимир Путин своим указом закрепил статус многодетных семей и определил меры их поддержки.