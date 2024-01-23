Путин указом закрепил статус многодетных семей и определил меры их поддержки

Президент России Владимир Путин указом закрепил статус многодетных семей и определил меры поддержки для них. В документе подчёркивается, что многодетной является семья, имеющая трёх и более детей. Её статус устанавливается бессрочно.

Предоставление поддержки осуществляется до достижения старшим ребёнком возраста 18 лет или 23 лет при условии его обучения на очной форме.

В соответствии с законом многодетным семьям гарантируются пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, поддержка в сфере трудовых отношений, досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости, а также ряд других мер поддержки, говорится в указе.

По информации, которую привела вице-премьер Татьяна Голикова, число семей с тремя и более детьми за последние пять лет выросло на 27%.