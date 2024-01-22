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Голикова: число семей с тремя и более детьми за пять лет выросло на 27%

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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что число семей с тремя и более детьми за последние пять лет выросло на 27%.
Голикова: число семей с тремя и более детьми за пять лет выросло на 27%
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, об этом она сказала на презентации Года семьи на площадке «Знание. Лекторий» в рамках форума «Родные — любимые» на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

«За последние пять лет количество третьих детей, несмотря на демографические сложности, в наших семьях растёт. Возросло оно за последние пять лет на 11%, а количество многодетных семей, где воспитываются трое и более детей, составило 2,3 млн. Количество детей рождённых возросло на 30%, а на 27% возросло количество семей, где трое и более детей», — сказала она.

Ранее президент России Владимир Путин выразил радость в связи с появлением моды на многодетность в стране.

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