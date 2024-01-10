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Путин выразил радость в связи со становлением моды на многодетность в России

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Президент России Владимир Путин выразил радость в связи со становлением моды на многодетность в стране.
Путин выразил радость в связи со становлением моды на многодетность в России
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал во время встречи с представителями общественности Анадыря. В рамках этого мероприятия один из присутствующих заявил, что он глава многодетной семьи.

«Радует не только то, что у вас пять детей, что очень хорошо, и мы вас все поздравляем, радует то, что у нас становится модным иметь много детей», — отметил российский лидер.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что единый правовой статус многодетных семей, а вместе с этим и основные соцгарантии для них власти намерены закрепить на федеральном уровне.

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