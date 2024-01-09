Кабмин намерен закрепить на федеральном уровне правовой статус многодетных семей

Единый правовой статус многодетных семей, а также основные социальные гарантии для них планируется закрепить на федеральном уровне. О соответствующих планах правительства России сообщил его председатель Михаил Мишустин.

По его словам, основные мероприятия по проведению Года семьи в России в 2024 году отражены в плане, утверждённом правительством. Помимо этого, предусмотрена разработка стратегического документа в части демографической и семейной политики на перспективу до 2030 года.

Мишустин отметил, что единый правовой статус и основные социальные гарантии для многодетных планируется закрепить на федеральном уровне.

Также, по его словам, во исполнение поручения президента России Владимира Путина планируется пролонгировать действие денежной выплаты при рождении третьего ребёнка. Её можно будет направить на погашение ипотеки.

«Особое внимание уделим вопросам охраны здоровья граждан, включая тех, кто собирается стать родителями», — приводятся слова Мишустина на сайте правительства.

Ранее сообщалось, что кабмин утвердил трёхлетнюю программу государственных гарантий бесплатной медпомощи.