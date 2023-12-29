Число многодетных семей в Подмосковье выросло на 8 тысяч за год

Количество многодетных семей в Московской области выросло на 8 тыс. за год и достигло 110 тыс., заявила министр социального развития региона Людмила Болатаева.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Всего же в многодетных семьях у нас воспитывается более 350 тыс. детей», — сказала Болатаева.

Для таких семей действуют федеральные и региональные меры поддержки. К примеру, в Подмосковье семьям предоставили возможность получить выплату на школьную форму, компенсацию платежей за ЖКУ, социальные карты, электронное удостоверение многодетной семьи.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области 3334 семьи получили именной региональный капитал «Семья».