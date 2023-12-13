В Ульяновской области более 3 тысяч семей получили региональный капитал «Семья»

В Ульяновской области 3334 семьи получили именной региональный капитал «Семья».

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на Минсоцразвития региона.

Отмечается, что данные средства можно направить на улучшение жилищных условий и подведение коммуникаций к дому, отдых, оплату медуслуг, получение образования, оздоровление, страхование и проезд ребёнка-инвалида к месту лечения.

Сертификат выдаётся только в электронном виде, оформить его можно через портал госуслуг, в МФЦ или в отделе соцзащиты по месту жительства.

Ранее сообщалось, что многодетным семьям Казани передадут ещё 215 земельных участков под ИЖС.