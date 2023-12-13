RT в Telegram
Подпишись

В Ульяновской области более 3 тысяч семей получили региональный капитал «Семья»

Короткая ссылка
В Ульяновской области 3334 семьи получили именной региональный капитал «Семья».
В Ульяновской области более 3 тысяч семей получили региональный капитал «Семья»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на Минсоцразвития региона.

Отмечается, что данные средства можно направить на улучшение жилищных условий и подведение коммуникаций к дому, отдых, оплату медуслуг, получение образования, оздоровление, страхование и проезд ребёнка-инвалида к месту лечения.

Сертификат выдаётся только в электронном виде, оформить его можно через портал госуслуг, в МФЦ или в отделе соцзащиты по месту жительства.

Ранее сообщалось, что многодетным семьям Казани передадут ещё 215 земельных участков под ИЖС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить