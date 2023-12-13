В Ульяновской области более 3 тысяч семей получили региональный капитал «Семья»
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Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на Минсоцразвития региона.
Отмечается, что данные средства можно направить на улучшение жилищных условий и подведение коммуникаций к дому, отдых, оплату медуслуг, получение образования, оздоровление, страхование и проезд ребёнка-инвалида к месту лечения.
Сертификат выдаётся только в электронном виде, оформить его можно через портал госуслуг, в МФЦ или в отделе соцзащиты по месту жительства.
Ранее сообщалось, что многодетным семьям Казани передадут ещё 215 земельных участков под ИЖС.