Многодетным семьям Казани передадут ещё 215 земельных участков под ИЖС

Многодетным семьям, постоянно проживающим в Казани, предоставят ещё 215 земельных участков под строительство домов.

Об этом сказано в сборнике документов и правовых актов исполнительного комитета Казани, передаёт ГТРК «Татарстан».

Все участки находятся в дачном сельском поселении Яшь Кеч в Высокогорском районе республики.

Земли предоставляются для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трёх и более детей.

Ранее сообщалось, что по данным Социального фонда России, в текущем году 3360 семей в Курганской области улучшили жилищные условия за счёт материнского капитала.