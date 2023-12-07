Многодетным семьям Казани передадут ещё 215 земельных участков под ИЖС
Об этом сказано в сборнике документов и правовых актов исполнительного комитета Казани, передаёт ГТРК «Татарстан».
Все участки находятся в дачном сельском поселении Яшь Кеч в Высокогорском районе республики.
Земли предоставляются для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трёх и более детей.
Ранее сообщалось, что по данным Социального фонда России, в текущем году 3360 семей в Курганской области улучшили жилищные условия за счёт материнского капитала.