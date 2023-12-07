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Многодетным семьям Казани передадут ещё 215 земельных участков под ИЖС

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Многодетным семьям, постоянно проживающим в Казани, предоставят ещё 215 земельных участков под строительство домов.

Об этом сказано в сборнике документов и правовых актов исполнительного комитета Казани, передаёт ГТРК «Татарстан».

Все участки находятся в дачном сельском поселении Яшь Кеч в Высокогорском районе республики.

Земли предоставляются для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трёх и более детей.

Ранее сообщалось, что по данным Социального фонда России, в текущем году 3360 семей в Курганской области улучшили жилищные условия за счёт материнского капитала.

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