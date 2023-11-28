В Курганской области 3360 семей улучшили жилищные условия за счёт маткапитала
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Соцфонда.
Из этого числа 608 семей использовали материнский капитал на строительство и прямую покупку жилья без привлечения кредитных и заёмных средств, следует из приведённых данных.
«На эти цели ОСФР по Курганской области перечислило 319,3 млн рублей», — сказано в сообщении.
Остальные 2752 семьи использовали средства маткапитала для оплаты кредитов в банках и займов на общую сумму 1,7 млрд рублей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области более 120 тыс. семей начали использовать средства материнского капитала.