В Курганской области 3360 семей улучшили жилищные условия за счёт маткапитала

По данным Социального фонда России, в текущем году 3360 семей в Курганской области улучшили жилищные условия за счёт материнского капитала.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Соцфонда.

Из этого числа 608 семей использовали материнский капитал на строительство и прямую покупку жилья без привлечения кредитных и заёмных средств, следует из приведённых данных.

«На эти цели ОСФР по Курганской области перечислило 319,3 млн рублей», — сказано в сообщении.

Остальные 2752 семьи использовали средства маткапитала для оплаты кредитов в банках и займов на общую сумму 1,7 млрд рублей.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области более 120 тыс. семей начали использовать средства материнского капитала.