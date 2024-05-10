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Автор книг по медицине: болезнь Лайма могла выйти из биолабораторий США

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Автор книг по медицинской науке Крис Ньюби в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявила, что есть причины предполагать, что болезнь Лайма и некоторые другие серьёзные заболевания могли выйти из биологических лабораторий США.
Автор книг по медицине: болезнь Лайма могла выйти из биолабораторий США
  • Gettyimages.ru
  • © Ted Horowitz Photography

По словам эксперта, болезнь Лайма не была проблемой до пика программы биологического оружия в Соединённых Штатах в середине 1970-х годов. 

«Появились эти три жуткие болезни: артрит Лайма, пятнистая лихорадка Скалистых гор, а затем был паразит под названием «бабезия», — рассказала эксперт.

Ньюби добавил, что подобное можно считать идеальным невидимым оружием, которое она также назвала «ядерной бомбой для бедных».

Ранее в Минобороны России заявили, что США стремятся установить глобальный контроль за биологической обстановкой.

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