Автор книг по медицине: болезнь Лайма могла выйти из биолабораторий США
- Gettyimages.ru
- © Ted Horowitz Photography
По словам эксперта, болезнь Лайма не была проблемой до пика программы биологического оружия в Соединённых Штатах в середине 1970-х годов.
«Появились эти три жуткие болезни: артрит Лайма, пятнистая лихорадка Скалистых гор, а затем был паразит под названием «бабезия», — рассказала эксперт.
Ньюби добавил, что подобное можно считать идеальным невидимым оружием, которое она также назвала «ядерной бомбой для бедных».
Ранее в Минобороны России заявили, что США стремятся установить глобальный контроль за биологической обстановкой.