Соединённые Штаты стремятся установить глобальный контроль за биологической обстановкой.

Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, США уделяют особое внимание выполнению своих биологических программ в странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки.

«Таким образом, Вашингтон предпринимает административные, финансовые и дипломатические усилия к установлению глобального контроля США за биологической обстановкой», — заявил он.

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявил, что США создавали биолаборатории на Украине в рамках программ по биооружию.