Кеннеди-младший: США создавали биолаборатории на Украине в рамках программ по биооружию
Об этом информирует РИА Новости.
«У нас есть биолаборатории на Украине, потому что мы разрабатываем биооружие», — сказал политик.
При этом он добавил, что в данном оружии используются все виды новой синтетической биологии технологии CRISPR и методы генной инженерии.
Они, по словам Кеннеди-младшего, не были доступны предыдущему поколению.
Ранее сообщалось, что США создают искусственные очаги опасных инфекций в ходе биоисследований.
Также в Минобороны России заявили о сборе Украиной межвидовых штаммов птичьего гриппа.