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Кеннеди-младший: США создавали биолаборатории на Украине в рамках программ по биооружию

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди — младший заявил, что Вашингтон создавал биолаборатории на Украине в рамках программ по биологическому оружию.

Об этом информирует РИА Новости.

«У нас есть биолаборатории на Украине, потому что мы разрабатываем биооружие», — сказал политик.

При этом он добавил, что в данном оружии используются все виды новой синтетической биологии технологии CRISPR и методы генной инженерии.

Они, по словам Кеннеди-младшего, не были доступны предыдущему поколению.

Ранее сообщалось, что США создают искусственные очаги опасных инфекций в ходе биоисследований.

Также в Минобороны России заявили о сборе Украиной межвидовых штаммов птичьего гриппа.

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