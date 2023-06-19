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Минобороны: США создают искусственные очаги опасных инфекций в ходе биоисследований

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Военно-биологические исследования США позволяют формировать искусственные очаги опасных инфекционных заболеваний.
Минобороны: США создают искусственные очаги опасных инфекций в ходе биоисследований
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Соединённые Штаты Америки при поддержке своих союзников осуществляют широкомасштабные военно-биологические исследования, направленные на поиск эффективных методов применения возбудителей инфекционных болезней», — заявил он.

Кириллов отметил, что реализация этих планов позволяет формировать искусственные очаги особо опасных инфекционных заболеваний.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Соединённые Штаты планируют открыть за пределами страны 18 биолабораторий для исследований особо опасных вирусов и бактерий.

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