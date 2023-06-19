Минобороны: США создают искусственные очаги опасных инфекций в ходе биоисследований
- Gettyimages.ru
Об этом заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Соединённые Штаты Америки при поддержке своих союзников осуществляют широкомасштабные военно-биологические исследования, направленные на поиск эффективных методов применения возбудителей инфекционных болезней», — заявил он.
Кириллов отметил, что реализация этих планов позволяет формировать искусственные очаги особо опасных инфекционных заболеваний.
Ранее в Минобороны России сообщили, что Соединённые Штаты планируют открыть за пределами страны 18 биолабораторий для исследований особо опасных вирусов и бактерий.