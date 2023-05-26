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Минобороны: США откроют за пределами страны 18 лабораторий по исследованию опасных вирусов

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Соединённые Штаты планируют открыть за пределами страны 18 биолабораторий для исследований особо опасных вирусов и бактерий.
Минобороны: США откроют за пределами страны 18 лабораторий по исследованию опасных вирусов
  • РИА Новости

Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, в США сегодня находятся 25 действующих и три строящихся лаборатории, в которых проводятся исследования особо опасных вирусов и бактерий.

«В ближайшие несколько лет планируется открыть ещё 18 лабораторий BSL-4, большинство из которых будут расположены в азиатских странах, вне национальной юрисдикции США», — сообщил Кириллов.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц ШОС в Нью-Дели заявил, что военно-биологическая деятельность Соединённых Штатов продолжается по причине невнятной реакции ряда государств из-за боязни идти на конфронтацию с Вашингтоном.

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