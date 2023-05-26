Высокий эпидемический потенциал: в МО РФ заявили о сборе Украиной межвидовых штаммов птичьего гриппа

На Украине подтверждены факты сбора штаммов вируса птичьего гриппа, обладающих высоким эпидемическим потенциалом и способных преодолевать межвидовой барьер, заявили в Минобороны РФ. Как рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов, речь идёт о штамме, летальность которого при передаче человеку может достигать 40%.

В Минобороны России заявили, что новые обстоятельства военно-биологической деятельности США и их союзников на Украине вновь подтверждают, что Вашингтон занимался на территории этой страны разработкой биологического оружия.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов в рамках брифинга напомнил, что в ходе СВО получены документальные свидетельства, подтверждающие, что сотрудники биосферного заповедника в Херсонской области изучали пути миграции перелётных птиц, а также занимались отбором и передачей за рубеж биологического материала.

По словам Кириллова, МО РФ совместно с сотрудниками ФСБ и Россельхознадзора подтвердило факты сбора и паспортизации штаммов вируса птичьего гриппа, обладающих высоким эпидемическим потенциалом и способных преодолевать межвидовой барьер, в частности, штамма H5N8, летальность которого при передаче человеку может достигать 40%.

При этом Кириллов отметил, что показатель летальности новой коронавирусной инфекции составляет около 1%.

Глава войск РХБЗ также рассказал, что сотрудники заповедника пытались экстренно уничтожить отобранные биоматериалы, отключив электроснабжение холодильных установок и разрушив криохранилища с жидким азотом.

Брифинг начальника войск РХБ защиты ВС РФ Кириллова

«Специалистами 48-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны России даже в подвергнутых деструкции пробах были выявлены следы генетического материала высокопатогенного гриппа птиц, вируса болезни Ньюкасла, авуловирусов», — рассказал Кириллов.

Он отметил, что изъятые в ветеринарной лаборатории заповедника документы подтверждают причастность Харьковского института ветеринарной медицины к участию в нескольких американских проектах, целью которых была оценка условий, при которых процессы передачи возбудителей экономически значимых инфекций могут приобрести неуправляемый характер, нанести экономический ущерб и создать риски продовольственной безопасности.

Как подчеркнул Кириллов, заказчиком проектов выступило Минобороны США — «ведомство, не имеющее никакого отношения к изучению маршрутов миграции птиц». Он напомнил о факте массового падежа птиц на территории заповедника «Аскания-Нова» в 2021 году. По словам главы войск РХБЗ, одномоментная гибель птиц спровоцирована экспериментами и пренебрежительным отношением к требованиям биобезопасности.

«На этом фоне особую озабоченность вызывает рост заболеваемости гриппом птиц на территории России и в европейских странах, где, по данным Международного эпизоотического бюро, заболевание приобрело круглогодичный характер, а потери от него с 2021 года превысили €3 млрд», — сказал Кириллов.

В этой связи он отметил, что с начала текущего года в России зафиксировано 32 вспышки птичьего гриппа во всех федеральных округах.

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По словам Кириллова, суммарный ущерб сельскохозяйственной отрасли от данного заболевания за последние три года превысил 4,5 млрд рублей.

Кириллов подчеркнул, что Пентагон активно изучает экономически значимые инфекции за пределами национальной территории в биолабораториях, расположенных вдоль границ своих геополитических противников.

«Это ещё раз подтверждает, что Соединёнными Штатами вне национальной юрисдикции, в том числе на территории Украины, осуществляется разработка компонентов биологического оружия», — сказал глава войск РХБЗ.

Военно-биологическая активность США на постсоветском пространстве

По словам Кириллова, военно-биологическая активность США затронула и другие регионы постсоветского пространства. В частности, продолжил начальник войск РХБЗ, под прикрытием решения сугубо мирных задач в государствах Центральной Азии и Закавказья спланирована работа по сбору и генотипированию образцов возбудителей особо опасных инфекций, эндемичных для данных регионов, таких как чума, сибирская язва и туляремия.

«При этом американской администрацией используется уже отработанный сценарий якобы гуманитарного взаимодействия», — отметил он.

Как пояснил Кириллов, в таких сценариях Вашингтон сначала высказывает озабоченность состоянием биологической обстановки, затем обеспечивается заинтересованность профильных министерств в совместной работе и заключаются межправительственные соглашения.

Впоследствии возводится биообъект, который подключается к единой системе биомониторинга. В результате все имеющиеся у страны разработки в биологической сфере, включая коллекции патогенных микроорганизмов, становятся достоянием США.

«А созданная лабораторная база без американской поддержки становится бесполезной», — заключил Кириллов.