Сотрудники Минобороны России изъяли документы биозаповедника в Херсонской области, которые подтверждают факт работы харьковского ветинститута над военно-биологическими проектами Пентагона.

«Документы подтверждают причастность харьковского института ветеринарной медицины к проведению работ в рамках американских проектов Ю-Пи-8, Пи-444 и подготовке к реализации проекта «Флу-Флай-Вей», — заявили в ведомстве.

По данным Минобороны, целью было изучение условий, в рамках которых передача возбудителей экономически значимых инфекций становится неконтролируемой и несёт риски для продовольственной безопасности.

Ранее появились данные о том, что условия неуправляемой передачи птичьего гриппа изучались на Украине в интересах Пентагона.

До этого официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что под контролем США на базе лаборатории в Харькове реализовывался секретный проект по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей.

По его словам, «в рамках американского проекта харьковским институтом ветеринарной медицины изучались дикие птицы как векторы для переноса высокопатогенного птичьего гриппа».