РХБЗ: на Украине по заказу США изучались условия неуправляемой передачи птичьего гриппа

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга сообщил, что есть данные о том, что условия неуправляемой передачи птичьего гриппа изучались на Украине в интересах Пентагона.

«Непосредственно в интересах американского военного ведомства через Украинский научно-технический центр был реализован проект Пи-444 (P-444), основной целью которого являлся мониторинг птичьего гриппа среди диких птиц из Азово-Черноморского региона», — отметил он.

Как уточняется, в рамках проекта оценивались условия, при которых передача вируса может приобрести неуправляемый характер, нанести экономический ущерб и создать риски продовольственной безопасности.

Кириллов подчеркнул, что за последние три года ущерб от птичьего гриппа в России превысил 4,5 млрд рублей, было уничтожено более 10 млн домашних птиц.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что под контролем США на базе лаборатории в Харькове реализовывался секретный проект по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей.

По его словам, «в рамках американского проекта харьковским институтом ветеринарной медицины изучались дикие птицы как векторы для переноса высокопатогенного птичьего гриппа».