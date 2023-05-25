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Попова: варианты птичьего гриппа, выявленные в России, не опасны для человека

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что варианты птичьего гриппа, выявленные в России, не опасны для человека.

Её слова приводит РИА Новости.

Попова отметила, что Роспотребнадзор системно вместе с Министерством сельского хозяйства занимаемся данной проблемой.

По её словам, проблема птичьего гриппа характерна не только для России.

«На сегодняшний день варианты вируса гриппа птиц, которые мы видим на территории России, не опасны для человека. Рисков для людей нет», — подчеркнула она. 

Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский в беседе с телеканалом «Звезда» высказался о ситуации с птичьим гриппом.

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