«Случаи заражения людей отсутствуют»: в нескольких районах Москвы ввели карантин из-за заболевания диких птиц гриппом

В нескольких районах на юге Москвы проводятся карантинные мероприятия из-за выявленных 16 мая случаев заболевания диких птиц высокопатогенным гриппом. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что случаев заболевания людей гриппом птиц в столице не зафиксировано. Как отмечают эксперты, в случае с объявленным карантином речь идёт о сугубо ветеринарном мероприятии, которое распространяется на птиц и их владельцев.

Власти Москвы приняли решение ввести в нескольких районах города карантин из-за выявленных случаев заболевания диких птиц гриппом. Соответствующее распоряжение отдал мэр столицы Сергей Собянин.

«В связи с выявлением 16 мая 2023 года случая заболевания высокопатогенным гриппом диких птиц на территории района Братеево... установить ограничительные мероприятия (карантин) в пределах эпизоотического очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения... на срок до выполнения мероприятий, направленных на недопущение распространения и ликвидацию очага высокопатогенного гриппа птиц», — говорится в документе.

Уточняется, что эпизоотический очаг находится в районе Бесединского шоссе, в угрожаемую зону вошли Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлёво Восточное, Орехово-Борисово Северное, а также Орехово-Борисово Южное и Зябликово. Зоной наблюдения определена территория города, примыкающая к угрожаемой зоне.

Из распоряжения мэра следует, что в эпизоотическом очаге на время карантина запрещается лечение больных птиц, посещение этой территории посторонними, ввоз и вывоз птиц, инкубационного яйца, а также ряд других действий, связанных с птицеводством.

В угрожаемой зоне временно вводится запрет на ввоз и вывоз птиц и инкубационного яйца, заготовку и вывоз кормов для птиц, проведение сельскохозяйственных ярмарок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением как птиц, так и других животных.

РИА Новости

© Александр Гальперин

Контроль за соблюдением ограничений и выполнением шагов по ликвидации и предотвращению распространения возбудителя высокопатогенного гриппа обеспечивает Комитет ветеринарии Москвы.

В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что ситуация находится под постоянным контролем.

«Рисков для жизни и здоровья жителей столицы нет. Случаи инфицирования людей гриппом птиц на территории Москвы отсутствуют. Ситуация по зоонозным инфекциям на территории РФ находится на постоянном контроле», — говорится в сообщении ведомства.

Комментируя решение столичных властей, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова доктор медицинских наук Владимир Никифоров в беседе с RT заявил, что речь идёт о сугубо ветеринарном мероприятии, которое распространяется на птиц и их владельцев.

«Речь идёт о гриппе птиц, а не о гриппе человека. От человека к человеку вирус не передаётся. Человек заражается только при контакте с курами или другими птицами, но для этого нужен какой-то иммунодефицит», — рассказал Никифоров.

Специалист отметил, что ещё осенью 2022 года было постановление о прививке от гриппа птицеводов и свиноводов.

«Вакцина от современного гриппа, конечно, не защитит от куриного, но, во всяком случае, не даст развиться тяжёлой форме болезни. То есть перекрёст иммунного ответа всегда будет», — добавил инфекционист.

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По его мнению, важно предупредить граждан, что данный карантин объявлен в плане эпизоотии, а не эпидемии у людей. Никифоров подчеркнул: «Ничего из ряда вон выходящего не случилось».

Из опубликованной ранее памятки Роспотребнадзора следует, что грипп птиц представляет собой острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является вирус. Как пояснили в ведомстве, заражение человека происходит при тесном контакте с инфицированной живой или мёртвой домашней и дикой птицей.

Согласно памятке, инкубационный период птичьего гриппа длится в среднем пять дней. По данным Роспотребнадзора, заболевание начинается остро: с озноба, повышения температуры до 38 °С и выше, мышечной и головной боли, боли в горле. Среди других упомянутых ведомством симптомов, возникающих по мере развития болезни, перечислены рвота, влажный кашель с примесью крови и одышка.

«Следует помнить, что при минусовых температурах вирус птичьего гриппа сохраняется, но нагревание до температуры 70 °С убивает вирус за несколько минут», — отмечается в памятке.

В качестве мер профилактики в Роспотребнадзоре советуют избегать контакта с домашней и дикой птицей в домашних хозяйствах, а также рынков и мест массового скопления птицы на открытых водоёмах. Кроме того, не рекомендуется покупать для питания мясо птиц и яйца в местах несанкционированной торговли на территориях, где регистрируются эпизоотии гриппа птиц.