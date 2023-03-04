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Онищенко: Россия готова к разработке вакцин в случае возможной пандемии птичьего гриппа

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Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что Россия готова к возможной новой пандемии птичьего гриппа, в том числе в части разработки вакцин.

Об этом сообщает ТАСС.

«Готовы ли мы? Да, мы научились каждый год готовить новую вакцину», — сказал Онищенко.

По его словам, у России уходит несколько месяцев на изготовление новой вакцины из нового штамма.

Также Онищенко не отрицает возможности появления пандемического штамма гриппа. При этом у него нет сомнений, что российские учёные смогут разработать вакцину.

Ранее сотрудники Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.

Также сообщалось, что в Японии начали уничтожение около 100 тысяч кур из-за новой вспышки птичьего гриппа.

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