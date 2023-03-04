Онищенко: Россия готова к разработке вакцин в случае возможной пандемии птичьего гриппа
Об этом сообщает ТАСС.
«Готовы ли мы? Да, мы научились каждый год готовить новую вакцину», — сказал Онищенко.
По его словам, у России уходит несколько месяцев на изготовление новой вакцины из нового штамма.
Также Онищенко не отрицает возможности появления пандемического штамма гриппа. При этом у него нет сомнений, что российские учёные смогут разработать вакцину.
Ранее сотрудники Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.
Также сообщалось, что в Японии начали уничтожение около 100 тысяч кур из-за новой вспышки птичьего гриппа.