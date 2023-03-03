В «Векторе» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом

Сотрудники Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» заявили, что риск инфицирования человека вирусом гриппа птиц минимален.

Об этом пишет Nation News.

«Считается, что у вирусов гриппа птиц A(H5) нет способности к устойчивой передаче от человека к человеку, поэтому вероятность такого инфицирования крайне мала», — сообщили в пресс-службе центра.

При этом стоит учитывать, что вероятность передачи инфекции может увеличиться в случае новой мутации.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщало, что в России вновь наблюдается активизация пандемии коронавирусной инфекции.