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В «Векторе» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом

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Сотрудники Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» заявили, что риск инфицирования человека вирусом гриппа птиц минимален.
В «Векторе» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом
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Об этом пишет Nation News.

«Считается, что у вирусов гриппа птиц A(H5) нет способности к устойчивой передаче от человека к человеку, поэтому вероятность такого инфицирования крайне мала», — сообщили в пресс-службе центра.

При этом стоит учитывать, что вероятность передачи инфекции может увеличиться в случае новой мутации.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщало, что в России вновь наблюдается активизация пандемии коронавирусной инфекции.

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