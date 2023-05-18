Собянин объявил в ряде районов Москвы карантин из-за птичьего гриппа
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Соответствующий документ опубликован на сайте мэра.
«Установить ограничительные мероприятия (карантин) в пределах эпизоотического очага», — отмечается в указе.
Уточняется, что карантин установлен вплоть до выполнения всех необходимых мер, призванных пресечь распространение, а также ликвидировать очаг «высокопатогенного гриппа птиц».
Уточняется, что в перечень районов попали Братеево, Капотня, Марьино, Люблино и т. д.