Собянин объявил в ряде районов Москвы карантин из-за птичьего гриппа

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в 11 районах столицы карантин в связи с птичьим гриппом.

Соответствующий документ опубликован на сайте мэра.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) в пределах эпизоотического очага», — отмечается в указе.

Уточняется, что карантин установлен вплоть до выполнения всех необходимых мер, призванных пресечь распространение, а также ликвидировать очаг «высокопатогенного гриппа птиц».

Уточняется, что в перечень районов попали Братеево, Капотня, Марьино, Люблино и т. д.