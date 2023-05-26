Минобороны: распространение гриппа птиц в России тревожит после экспериментов на Украине

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге заявил, что рост заболеваемости гриппом птиц в России и странах Европы вызывает озабоченность, учитывая проводимые на Украине в 2021 году эксперименты.

Кириллов напомнил, что документально подтверждён массовый падёж птиц на территории заповедника Аскания-Нова в Херсонской области в 2021 году. Эксперты считают, что гибель птиц была спровоцирована экспериментами и пренебрежением к требованиям безопасности.

По его словам, «на этом фоне особую озабоченность вызывает рост заболеваемости гриппом птиц на территории России и в европейских странах». Он рассказал, что, по данным Международного эпизоотического бюро, заболевание приобрело круглогодичный характер, а потери от него с 2021 года превысили €3 млрд».

Начальник РХБЗ добавил, что с начала 2023 года в России было зафиксировано 32 вспышки птичьего гриппа.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что варианты птичьего гриппа, выявленные в России, не опасны для человека.

18 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил в 11 районах столицы карантин в связи с птичьим гриппом.

Врач-инфекционист кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский в беседе с телеканалом «Звезда» высказался о ситуации с птичьим гриппом.