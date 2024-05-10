Президент Колумбии призвал МУС выдать ордер на арест Нетаньяху

Президент Колумбии Густаво Петро обратился к Международному уголовному суду (МУС) с призывам выписать ордер на арест главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху из-за вооружённого конфликта в секторе Газа.

Соответствующий призыв он опубликовал на своей странице в соцсети Х.

«Нетаньяху не остановит геноцид. Это означает [необходимость] международного ордера на арест от МУС», — написал глава Колумбии.

Вместе с этим колумбийский лидер призвал Совбез ООН рассмотреть возможность «создания миротворческих сил» в секторе Газа.

Ранее глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал президента Колумбии Густаво Петро антисемитом. Соответствующее высказывание он опубликовал после того, как стало известно, что Колумбия с 2 мая разрывает дипломатические отношения с Израилем.