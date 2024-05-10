Гебрейесус: военные Израиля обстреляли дом сотрудника ВОЗ в Рафахе

Израильская армия обстреляла дом сотрудника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Рафахе, его семилетняя племянница погибла.

Об этом сообщил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Два дня назад в результате авиаудара по дому сотрудника ВОЗ неподалеку от города Рафаха пострадал сотрудник организации. Он был ранен вместе со своей супругой и одним ребенком. Погибла его семилетняя племянница», — написал он в соцсетях.

Ранее замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что наземная операция Израиля в Рафахе станет неописуемой трагедией.