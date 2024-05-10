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Гебрейесус: военные Израиля обстреляли дом сотрудника ВОЗ в Рафахе

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Израильская армия обстреляла дом сотрудника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Рафахе, его семилетняя племянница погибла.
Гебрейесус: военные Израиля обстреляли дом сотрудника ВОЗ в Рафахе
  • AP
  • © Tsafrir Abayov

Об этом сообщил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Два дня назад в результате авиаудара по дому сотрудника ВОЗ неподалеку от города Рафаха пострадал сотрудник организации. Он был ранен вместе со своей супругой и одним ребенком. Погибла его семилетняя племянница», — написал он в соцсетях.

Ранее замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что наземная операция Израиля в Рафахе станет неописуемой трагедией.

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