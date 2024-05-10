Фирма — владелец упавшего в Мойку автобуса привлекалась к ответственности 23 раза

Компанию ООО «Такси», сотрудником которой являлся водитель упавшего в воду автобуса в Санкт-Петербурге, 23 раза привлекали к административной ответственности.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов города.

«На общество были наложены штрафы на общую сумму 3,6 млн рублей», — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что водитель упавшего в воду автобуса задержан, заведено дело. Позднее стало известно о втором уголовном деле.

Всего внутри салона автобуса в момент происшествия находилось порядка 20 человек. Согласно последним данным, в результате происшествия погибли как минимум три человека.