На выезде с Южной рокады на МСД построят четыре новых путепровода

Участок Южной рокады от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка в Москве готов почти на 70%, продолжается строительство четырёх путепроводов, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

«Строящийся участок Южной рокады соединит её с Московским скоростным диаметром. По проекту там возведут семь путепроводов. Строительство трёх из них общей протяжённостью 1342 м завершено, по ним уже идёт движение транспорта. На четырёх искусственных сооружениях ведутся активные работы», — рассказал Ефимов.

Общая длина участка превышает 9,5 км, из которых 2,77 км — это основной ход, остальное — улично-дорожная сеть.

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