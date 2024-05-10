RT в Telegram
Подпишись

Махачев: в моём дивизионе остаются Порье и Царукян, после буду готов сразиться в полусреднем весе

Короткая ссылка
Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев рассказал, почему хочет провести поединок в полусреднем весе.
Махачев: в моём дивизионе остаются Порье и Царукян, после буду готов сразиться в полусреднем весе
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Честно говоря, я думаю, в моём дивизионе остаются Дастин и Арман. После того, как я побью Порье и Армана… Не знаю. У меня не останется никакой работы в этом весе. И мне нужен второй пояс. Это моя мечта — стать двойным чемпионом», — цитирует Махачева ESPN MMA.

Россиянин подерётся с американцем Дастином Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

В последнем поединке в октябре 2023 года Махачев нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александера Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.

Ранее Дариуш заявил, что Махачев способен стать чемпионом UFC в двух категориях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить