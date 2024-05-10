Махачев: в моём дивизионе остаются Порье и Царукян, после буду готов сразиться в полусреднем весе
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«Честно говоря, я думаю, в моём дивизионе остаются Дастин и Арман. После того, как я побью Порье и Армана… Не знаю. У меня не останется никакой работы в этом весе. И мне нужен второй пояс. Это моя мечта — стать двойным чемпионом», — цитирует Махачева ESPN MMA.
Россиянин подерётся с американцем Дастином Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.
В последнем поединке в октябре 2023 года Махачев нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александера Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.
Ранее Дариуш заявил, что Махачев способен стать чемпионом UFC в двух категориях.