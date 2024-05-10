Махачев: в моём дивизионе остаются Порье и Царукян, после буду готов сразиться в полусреднем весе

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев рассказал, почему хочет провести поединок в полусреднем весе.

«Честно говоря, я думаю, в моём дивизионе остаются Дастин и Арман. После того, как я побью Порье и Армана… Не знаю. У меня не останется никакой работы в этом весе. И мне нужен второй пояс. Это моя мечта — стать двойным чемпионом», — цитирует Махачева ESPN MMA.

Россиянин подерётся с американцем Дастином Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

В последнем поединке в октябре 2023 года Махачев нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александера Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.

Ранее Дариуш заявил, что Махачев способен стать чемпионом UFC в двух категориях.