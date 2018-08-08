Stars and Stripes: американским солдатам запретили геолокацию, а вместе с ней и фитнес-трекеры

Американским военнослужащим запретили использовать устройства и приложения, на которых нельзя выключить геолокацию, сообщает Stars and Stripes со ссылкой на Пентагон. По словам представителей ведомства, с помощью этого сервиса можно получить доступ к личной информации о человеке, что в случае с работой военных в зоне проведения операций и боевых действий может поставить под угрозу всю миссию.

Американским военнослужащим и другим работникам оборонной сферы больше нельзя использовать фитнес-трекеры и прочие устройства и приложения с геолокацией в зонах, где проводятся операции, включая зоны боевых действий, заявили в Пентагоне. Вызвано это стремлением защитить информацию о дислокации американских военных. Впрочем, если на устройстве можно отключить геолокацию, как, например, на смартфоне, использовать его позволяют, отмечается в статье Stars and Stripes.

Геолокация может выдавать личную информацию о человеке, его местонахождение, распорядок дня, количество военнослужащих и потенциально создавать нежелательные последствия для безопасности и подвергать риску совместные миссии, поясняют в ведомстве. Ранее компания, которая специализируется на отслеживании GPS, опубликовала карту, где показывалось местонахождение и передвижения американских военных в зонах боевых действий.

Пентагон эта публикация сильно обеспокоила. «Мы не хотим давать врагу какое-либо нечестное преимущество», — заявили в ведомстве.

Издание отмечает, что пока неясно, какое наказание понесут те, кто будет продолжать использовать геолокацию. Зоны, где проводятся операции, включают в себя Ирак, Афганистан, Сирию и другие регионы. При этом, например, в здании Пентагона использовать геолокацию позволяется, пишет Stars and Stripes.