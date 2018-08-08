Stars and Stripes: американским солдатам запретили геолокацию, а вместе с ней и фитнес-трекеры

Американским военнослужащим запретили использовать устройства и приложения, на которых нельзя выключить геолокацию, сообщает Stars and Stripes со ссылкой на Пентагон. По словам представителей ведомства, с помощью этого сервиса можно получить доступ к личной информации о человеке, что в случае с работой военных в зоне проведения операций и боевых действий может поставить под угрозу всю миссию.
Американским военнослужащим и другим работникам оборонной сферы больше нельзя использовать фитнес-трекеры и прочие устройства и приложения с геолокацией в зонах, где проводятся операции, включая зоны боевых действий, заявили в Пентагоне. Вызвано это стремлением защитить информацию о дислокации американских военных. Впрочем, если на устройстве можно отключить геолокацию, как, например, на смартфоне, использовать его позволяют, отмечается в статье Stars and Stripes.
Геолокация может выдавать личную информацию о человеке, его местонахождение, распорядок дня, количество военнослужащих и потенциально создавать нежелательные последствия для безопасности и подвергать риску совместные миссии, поясняют в ведомстве. Ранее компания, которая специализируется на отслеживании GPS, опубликовала карту, где показывалось местонахождение и передвижения американских военных в зонах боевых действий.
Пентагон эта публикация сильно обеспокоила. «Мы не хотим давать врагу какое-либо нечестное преимущество», — заявили в ведомстве.
Издание отмечает, что пока неясно, какое наказание понесут те, кто будет продолжать использовать геолокацию. Зоны, где проводятся операции, включают в себя Ирак, Афганистан, Сирию и другие регионы. При этом, например, в здании Пентагона использовать геолокацию позволяется, пишет Stars and Stripes.
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в 2008 году уверяла российскую сторону в том, что президент Грузии Михаил Саакашвили не перейдет «красную черту» в отношении Южной Осетии, однако позже она признала, что грузинский лидер «сорвался с поводка».
Российские учёные создали вирус одноразового действия, который способен разрушать раковые клетки, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследователей Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта.
Следственный отдел по городу Черногорску СУ СК России по Республике Хакасия завёл уголовное дело из-за смерти 30-летней беременной женщины через час после приезда скорой помощи, сообщают «Аргументы неделi».
Пилоты ВВС Испании отстранены от полётов над странами Балтии после того, как испанский истребитель по ошибке запустил боевую ракету, находясь над Эстонией. Об этом сообщил эстонский министр обороны Юрий Луйк.
Государственный комитет телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) Украины запретил ввозить в страну учебник Марины Гацкевич «Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги».
Руководство английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» не намерено продавать французского полузащитника Поля Погба до закрытия летнего трансферного окна, несмотря на конфликт между 25-летним игроком и главным тренером «красных дьяволов» Жозе Моуринью.
Россиянин Александр Скоробогатько не сумел финишировать в полуфинальном забеге на 400 метров с барьерами на объединённом чемпионате Европы по летним видам спорта, легкоатлетическая часть программы которого проходит в Берлине.
Директор российского «Спартака» по связям с общественностью Леонид Трахтенберг оригинально прокомментировал слухи о возможном переходе финского полузащитника Романа Ерёменко, отбывающего дисквалификацию за употребление кокаина, в стан красно-белых.
Полузащитник российского «Спартака» Денис Глушаков поделился своими ожиданиями от матча третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов с греческим ПАОК, который состоится в Салониках в среду, 8 августа.
Позиция Украины по прекращению не только железнодорожного, но и автобусного сообщения с Россией обусловлена вопросами «безопасности граждан и территории», заявил первый заместитель постпреда украинского президента в Крыму Изет Гданов.