ТАСС: эквивалент вменяемой Иванову взятки может превышать 1 млрд рублей

Сумма взятки, предположительно, полученной заместителем министра обороны Тимуром Ивановым в виде разных услуг, может составить более 1 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Агентство пишет, что в эту сумму входят материальные блага и услуги крупных подрядчиков.

«Следствие считает, что Иванов постоянно обеспечивал получение выгодных подрядов, а бизнесмены в свою очередь за эти подряды оказывали ему разные услуги, начиная от строительства дома, заканчивая оплатой необходимых ему вещей разного рода. Таким образом, стоимость этих услуг может составить более 1 млрд рублей. Ещё будет проводиться экспертиза», — рассказал собеседник.

Период инкриминируемого замминистра обороны Иванову деяния — с 2018 по 2023 год, уточняет агентство.

Сейчас заместитель министра обороны Тимур Иванов и его друг Сергей Бородин арестованы до 23 июня. Оба являются фигурантами уголовного дела о «получении взятки в особо крупном размере».

Следствие считает, что они участвовали в деятельности преступной группы, которая наживалась при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России.