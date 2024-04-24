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Андреева обыграла американку Таунсенд на старте турнира WTA в Мадриде

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Российская тенниска Мирра Андреева одержала победу над американкой Тэйлор Таунсенд в стартовом матче турнира категории WTA 1000 в Мадриде.
Андреева обыграла американку Таунсенд на старте турнира WTA в Мадриде
  • globallookpress.com
  • © Panoramic

43-я ракетка мира одержала победу над 58-м номером мирового рейтинга ATP со счётом 4:6, 6:1, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут.

В решающем сете Андреева уступала 1:4 по геймам, однако сумела перевернуть ход встречи.

Андреева трижды подавала навылет, два раза допустила двойную ошибку и реализовала шесть брейк-поинтов из 11. Её соперница сделала четыре эйса, две невынужденные ошибки и реализовала четыре брейк-поинта из девяти. 

В следующем круге соревнований россиянка сразится с чешкой Линдой Носковой.

Ранее Надаль сообщил, что «Мастерс» в Мадриде станет последним в его карьере.

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