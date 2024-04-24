Андреева обыграла американку Таунсенд на старте турнира WTA в Мадриде
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43-я ракетка мира одержала победу над 58-м номером мирового рейтинга ATP со счётом 4:6, 6:1, 7:5.
Встреча продолжалась 2 часа 11 минут.
В решающем сете Андреева уступала 1:4 по геймам, однако сумела перевернуть ход встречи.
Андреева трижды подавала навылет, два раза допустила двойную ошибку и реализовала шесть брейк-поинтов из 11. Её соперница сделала четыре эйса, две невынужденные ошибки и реализовала четыре брейк-поинта из девяти.
В следующем круге соревнований россиянка сразится с чешкой Линдой Носковой.
Ранее Надаль сообщил, что «Мастерс» в Мадриде станет последним в его карьере.