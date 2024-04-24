Надаль сообщил, что «Мастерс» в Мадриде станет последним в его карьере

Теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что турнир серии «Мастерс», который пройдёт в Мадриде, станет последним турниром в столице родной для него Испании, в котором он примет участие.

По словам Надаля, он не уверен, что сможет показать свой лучший теннис на предстоящем турнире, однако он желает принять в нём участие.

«Важно иметь возможность сыграть в Мадриде в последний раз. Для меня очень многое значит игра на этом корте, где я пережил множество красивых моментов», — приводит слова Надаля Marca.

Испанцу 37 лет. Он является 22-кратным победителем турниров Большого шлема.

Надаль вернулся на корт после травмы в декабре 2023 года. Он перенёс артроскопию в районе подвздошно-поясничной мышцы.

Ранее Джокович заявил, что надеется ещё сыграть против Надаля до завершения карьеры.