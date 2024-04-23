Джокович заявил, что надеется ещё сыграть против Надаля до завершения карьеры
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«Я очень уважаю Надаля, он хороший человек, легенда тенниса и мой самый главный соперник за всё это время. В начале сезона я сказал, что надеюсь, что мы сможем увидеть его в нескольких турнирах, в которых он сможет сыграть, надеюсь сыграть против него хотя бы ещё раз», — приводит слова Джоковича As.
Джокович за свою карьеру выиграл 23 турнира Большого шлема. Он стал рекордсменом по количеству титулов ТБШ в одиночном разряде.
Ранее сообщалось, что Джокович не сыграет на «Мастерсе» в Мадриде.