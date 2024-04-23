RT в Telegram
Подпишись

Джокович заявил, что надеется ещё сыграть против Надаля до завершения карьеры

Короткая ссылка
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что хочет провести матч с испанцем Рафаэлем Надалем до завершения карьеры.
Джокович заявил, что надеется ещё сыграть против Надаля до завершения карьеры
  • Gettyimages.ru

«Я очень уважаю Надаля, он хороший человек, легенда тенниса и мой самый главный соперник за всё это время. В начале сезона я сказал, что надеюсь, что мы сможем увидеть его в нескольких турнирах, в которых он сможет сыграть, надеюсь сыграть против него хотя бы ещё раз», — приводит слова Джоковича As.

Джокович за свою карьеру выиграл 23 турнира Большого шлема. Он стал рекордсменом по количеству титулов ТБШ в одиночном разряде.

Ранее сообщалось, что Джокович не сыграет на «Мастерсе» в Мадриде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить