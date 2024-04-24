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Кулеба посоветовал Западу привыкнуть к тому, что эпоха мира в Европе закончилась

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Западным политикам пора осознать и привыкнуть к мысли, что эпоха мира в Европе закончилась, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба посоветовал Западу привыкнуть к тому, что эпоха мира в Европе закончилась
  • globallookpress.com
  • © Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency

Такое заявление глава МИД сделал в интервью британской газете The Guardian.

«Когда я вижу, чего добилась Россия в наращивании своей оборонно-промышленной базы за два года войны и чего добился Запад, я думаю, что на Западе что-то не так», — сказал министр.

Кулеба убеждён, что страны Запада должны нарастить производство оружия.

«Запад должен осознать, что эпоха мира в Европе закончилась», — добавил собеседник.

Польский премьер-министр Дональд Туск ранее выразил мнение, что Европа, «как бы удручающе это ни звучало», должна привыкнуть к тому, что она живёт в предвоенную эпоху.

Российский президент Владимир Путин при этом в интервью Такеру Карлсону отмечал, что у России нет никакой заинтересованности в конфликте с Польшей, Латвией и другими странами Европы.

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