Гагин: российская система ПВО имеет успешный опыт уничтожения ATACMS
- РИА Новости
«Наша ПВО уже сталкивалась с этими целями, успешный опыт уничтожения ракет ATACMS есть. Но всерьёз ситуацию на фронте они вряд ли изменят, они успешно уничтожались ранее», — цитирует его РИА Новости.
Газета Politico ранее сообщила, что Соединённые Штаты тайно передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, они были дважды использованы против российских целей.
После этого заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател подтвердил, что США поставили Украине тактические баллистические ракеты ATACMS без публичного объявления об этом.