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Гагин: российская система ПВО имеет успешный опыт уничтожения ATACMS

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Российская система ПВО уже имеет успешный опыт уничтожения оперативно-тактических ракет ATACMS, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.
Гагин: российская система ПВО имеет успешный опыт уничтожения ATACMS
  • РИА Новости

«Наша ПВО уже сталкивалась с этими целями, успешный опыт уничтожения ракет ATACMS есть. Но всерьёз ситуацию на фронте они вряд ли изменят, они успешно уничтожались ранее», — цитирует его РИА Новости.

Газета Politico ранее сообщила, что Соединённые Штаты тайно передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, они были дважды использованы против российских целей.

После этого заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател подтвердил, что США поставили Украине тактические баллистические ракеты ATACMS без публичного объявления об этом.

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