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В Подмосковье возбудили дело против воспитательницы, избившей двух детей

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Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения двух детей воспитательницей в детском саду в подмосковном Щёлкове.
В Подмосковье возбудили дело против воспитательницы, избившей двух детей
  • РИА Новости

Об этом сообщила старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий.

«По информации соцмедиа о нанесении воспитателем детского сада ударов ребёнку возбуждено уголовное дело», — цитирует её РИА Новости.

Врадий уточнила, что воспитатель «ударила одного из детей во время прогулки», в другой день «грубо оттащила за руку девочку».

Ранее суд приговорил к десяти годам колонии жительницу Краснодара, которая утопила двухлетнюю дочь в ванне.

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