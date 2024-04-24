В Подмосковье возбудили дело против воспитательницы, избившей двух детей
- РИА Новости
Об этом сообщила старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий.
«По информации соцмедиа о нанесении воспитателем детского сада ударов ребёнку возбуждено уголовное дело», — цитирует её РИА Новости.
Врадий уточнила, что воспитатель «ударила одного из детей во время прогулки», в другой день «грубо оттащила за руку девочку».
Ранее суд приговорил к десяти годам колонии жительницу Краснодара, которая утопила двухлетнюю дочь в ванне.