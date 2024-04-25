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В Госдуме предложили ужесточить наказание за организацию незаконной миграции

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RT
Депутат Госдумы Александр Якубовский предложил внести изменения в Уголовный кодекс, в частности увеличить срок наказания и повысить сумму штрафа за организацию незаконной миграции. Копия обращения на имя министра юстиции России Константина Чуйченко есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили ужесточить наказание за организацию незаконной миграции
  • Gettyimages.ru

Как объяснил депутат, число осуждённых за организацию незаконной миграции, в том числе легализацию нелегальных мигрантов по поддельным документам, в 2023 году выросло в России на 27% и приблизилось к 1 тыс.

По статье 322.1. Уголовного кодекса (организация незаконной миграции) в минувшем году суды вынесли приговоры 917 фигурантам, это на 27% больше, чем в 2022-м, добавил Якубовский.

Помимо этого, он отметил, что умышленные преступные действия, связанные с организацией нелегальной миграции, несут угрозу для страны и граждан, а наказание за такие действия, по его мнению, не соответствует их тяжести.

Поэтому, по словам парламентария, необходимо внести изменения в Уголовный кодекс, в том числе повысить срок наказания и сумму штрафа за организацию незаконной миграции.

В частности, за организацию незаконного въезда в Россию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в стране или незаконного транзитного проезда через её территорию депутат предложил наказывать лишением свободы на срок от 7 до 10 лет со штрафом в размере от 2 до 3 млн рублей.

Те же деяния, совершённые группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в целях совершения преступления на территории России, лицом с использованием своего служебного положения, согласно инициативе Якубовского, должны наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом в размере от 3 до 5 млн рублей.

Также, как объяснил собеседник RT, необходимо внести изменения в КоАП, повысив штрафы за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания (проживания) в стране.

«Прошу вас, уважаемый Константин Анатольевич, высказать позицию Министерства юстиции Российской Федерации по предлагаемым законодательным изменениям», — говорится в тексте обращения.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе отчёта в Совете Федерации заявил о необходимости более жёстких мер за незаконную выдачу мигрантам документов.

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