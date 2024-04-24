Bloomberg: Франция хочет ввести новые санкции ЕС против российской дезинформации
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Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что предложение поддержали прибалтийские страны, Нидерланды и Польша.
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Запада бездумно наращивают санкции в отношении России, не задумываясь при этом о последствиях.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российская сторона «не носит розовые очки» относительно продолжения санкций западных стран.