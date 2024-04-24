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Bloomberg: Франция хочет ввести новые санкции ЕС против российской дезинформации

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Власти Франции предложили европейским странам ввести новые санкции против России для борьбы с «дезинформацией».
Bloomberg: Франция хочет ввести новые санкции ЕС против российской дезинформации
  • Gettyimages.ru
  • © Tim Graham

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что предложение поддержали прибалтийские страны, Нидерланды и Польша.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Запада бездумно наращивают санкции в отношении России, не задумываясь при этом о последствиях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российская сторона «не носит розовые очки» относительно продолжения санкций западных стран.

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