Bloomberg: Франция хочет ввести новые санкции ЕС против российской дезинформации

Власти Франции предложили европейским странам ввести новые санкции против России для борьбы с «дезинформацией».

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что предложение поддержали прибалтийские страны, Нидерланды и Польша.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Запада бездумно наращивают санкции в отношении России, не задумываясь при этом о последствиях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российская сторона «не носит розовые очки» относительно продолжения санкций западных стран.