Песков: Россия «не носит розовые очки» относительно продолжения санкций Запада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона «не носит розовые очки» относительно продолжения санкций западных стран.

По его словам, российские власти ожидают продолжения «санкционных упражнений» западных государств и понимают, какие сферы могут попасть под новые ограничения.

«Здесь никто у нас не носит розовые очки, и мы понимаем, что санкционные упражнения будут продолжаться. Понятны те области, по которым будут стараться бить наши оппоненты, мягко говоря», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что Запад не останавливается ни перед чем, желая расширять санкционный пакет.

«Очевидно, что, стиснув зубы, они даже готовы испытывать негативный эффект на самих себе», — подчеркнул он.

Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что ЕС намерен включить в 14-й пакет санкций против России запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ).