RT в Telegram
Подпишись

Песков: Россия «не носит розовые очки» относительно продолжения санкций Запада

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона «не носит розовые очки» относительно продолжения санкций западных стран.
Песков: Россия «не носит розовые очки» относительно продолжения санкций Запада
  • РИА Новости

По его словам, российские власти ожидают продолжения «санкционных упражнений» западных государств и понимают, какие сферы могут попасть под новые ограничения.

«Здесь никто у нас не носит розовые очки, и мы понимаем, что санкционные упражнения будут продолжаться. Понятны те области, по которым будут стараться бить наши оппоненты, мягко говоря», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что Запад не останавливается ни перед чем, желая расширять санкционный пакет.

«Очевидно, что, стиснув зубы, они даже готовы испытывать негативный эффект на самих себе», — подчеркнул он.

Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что ЕС намерен включить в 14-й пакет санкций против России запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить