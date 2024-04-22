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ЕС намерен включить в 14-й пакет санкций против России запрет на поставки СПГ

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Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что ЕС намерен включить в 14-й пакет санкций против России запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом он сказал по прибытии на Совет министров иностранных дел в Люксембурге.

«Мы будем обсуждать, как увеличить поддержку Украины. Принятие 14-го пакета санкций — одна из важнейших вещей, мы намерены включить запрет на импорт СПГ», — цитирует его РИА Новости.

Ранее европейский департамент МВФ подготовил доклад, в котором говорится, что российская экономика за последние два года продемонстрировала устойчивость перед масштабными санкциями.

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