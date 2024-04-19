МВФ: экономика России показала устойчивость перед масштабными санкциями
- РИА Новости
«За последние два года в условиях масштабных санкций, введённых целым рядом стран, российская экономика доказала свою устойчивость», — цитирует документ ТАСС.
Также агентство указывает, что фонд прогнозирует рост экономики России в 2024 году.
«В прошлом году мы также наблюдали довольно сильный рост. Это объяснялось тем, что экономическая активность оставалась высокой, поскольку объёмы экспорта нефти сохранялись на фоне высоких цен», — отмечается в докладе.
В МВФ отметили восстановление объемов потребления, устойчивость рынков труда и рост реальных зарплат.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны ЕС единогласно поддерживают усиление санкций против России.
16 апреля МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2024 году.