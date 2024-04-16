МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2024 году
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад международной организации.
Этот показатель на 0,6 п. п. выше январского прогноза на уровне 2,6%.
Уточняется, что также был улучшен прогноз российской экономики на 2025 год — до 1,8%. Это на 0,7 п. п. больше январского прогноза в 1,1%.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что, несмотря на сложности сегодняшнего дня, российская экономика не переводится на военные рельсы.