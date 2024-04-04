Путин: экономика России не переводится на военные рельсы

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что, несмотря на сложности сегодняшнего дня, российская экономика не переводится на военные рельсы.

«Обращаю ваше внимание, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня, мы же не переводим экономику в режим военного времени, такого нет», — сказал российский лидер на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ВВП России в прошлом году составил 3,6%, а это вдвое выше среднего показателя у государств с развитой экономикой. Он подчеркнул, что страна смогла спешно пройти сложный период первоначальной адаптации вопреки возрастающему прессингу.

Премьер также отметил, что у российской экономики есть все предпосылки, чтобы войти в топ-4 в мире.