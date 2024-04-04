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Путин: экономика России не переводится на военные рельсы

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Президент России Владимир Путин подчеркнул, что, несмотря на сложности сегодняшнего дня, российская экономика не переводится на военные рельсы.
Путин: экономика России не переводится на военные рельсы
  • РИА Новости

«Обращаю ваше внимание, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня, мы же не переводим экономику в режим военного времени, такого нет», — сказал российский лидер на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ВВП России в прошлом году составил 3,6%, а это вдвое выше среднего показателя у государств с развитой экономикой. Он подчеркнул, что страна смогла спешно пройти сложный период первоначальной адаптации вопреки возрастающему прессингу.

Премьер также отметил, что у российской экономики есть все предпосылки, чтобы войти в топ-4 в мире.

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