Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Запада бездумно наращивают санкции в отношении России, не задумываясь при этом о последствиях.

Об этом российский министр сказал в интервью российским радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

«Они совершенно бездумно наращивают эти санкции, даже не задумываясь о том, какой результат», — подчеркнул Лавров.

Министр добавил, что Россия решила больше не зависеть от Запада во всех сферах, где он может ограничить развитие страны.

Ранее американский аналитик Марк Эпископос высказал мнение, что сокрушительный провал санкционного режима в отношении России свидетельствует о глубинных проблемах во внешней политике Соединённых Штатов.