AC: провал санкционного режима вскрыл глубинные проблемы внешней политики США
Такое мнение выразил американский аналитик Марк Эпископос в материале для American Conservative.
«Провал санкционного режима стал настолько очевиден, что его становится всё труднее игнорировать», — отметил он.
По словам Эпископоса, ресурсы России оказались «слишком огромными», а её влияние в мире — «слишком закоренелым», чтобы её можно было «эффективно изолировать».
Ранее американский лидер Джо Байден продлил на год действие режима введённых против России санкций.
Также вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал о трудностях согласования антироссийских санкций.