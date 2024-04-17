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AC: провал санкционного режима вскрыл глубинные проблемы внешней политики США

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Сокрушительный провал санкционного режима в отношении России свидетельствует о глубинных проблемах во внешней политике Соединённых Штатов.

Такое мнение выразил американский аналитик Марк Эпископос в материале для American Conservative.

«Провал санкционного режима стал настолько очевиден, что его становится всё труднее игнорировать», — отметил он.

По словам Эпископоса, ресурсы России оказались «слишком огромными», а её влияние в мире — «слишком закоренелым», чтобы её можно было «эффективно изолировать».

Ранее американский лидер Джо Байден продлил на год действие режима введённых против России санкций.

Также вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал о трудностях согласования антироссийских санкций.

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