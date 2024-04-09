Вице-президент ЕК заявил о трудностях при согласовании санкций против России
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Об этом пишет РИА Новости.
Домбровскис рассказал, что власти ЕС начали подготовку 14-го пакета санкций, который должен быть согласован весной.
Он отметил, что «доступное пространство для принятия новых мер становится все более ограниченным, дискуссии между государствами — членами ЕС становятся всё более трудными».
Ранее издание Politico писало, что Европейский союз намерен удержать €5 млрд доходов от замороженных российских активов с целью покрытия затрат на юридические разбирательства с Москвой.